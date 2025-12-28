Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classifica

Il Milan supera il Verona con un risultato di 3-0 a San Siro, salendo temporaneamente in testa alla classifica. La partita è iniziata con alcune difficoltà per i rossoneri, che hanno affrontato un Verona ben organizzato. Nel secondo tempo, il team di Stefano Pioli ha migliorato il gioco, concretizzando le occasioni e consolidando il vantaggio.

Il Milan batte 3-0 il Verona a San Siro e conquista il momentaneo primo posto in classifica. Primo tempo difficile per i rossoneri, che non riescono a trovare spazi contro un Verona ben disposto in campo. Nel recupero il solito Christian Pulisic raccoglie una spizzata di testa di Rabiot da corner e sblocca il match, finora molto complicato. Nella ripresa sale in cattedra Christopher Nkunku, che trova i primi gol in Serie A, con una doppietta in cinque minuti. Al 48' realizza un rigore poi è il più lesto a ribadire in rete la respinta di Montipò sul palo, dopo un tiro di Modric. Il Verona non c'è più in campo, i rossoneri sprecano diverse occasioni.

