Google sostituisce meteo android con qualcosa di noioso

Google ha deciso di rimuovere la funzione meteo su Android a causa di un calo di interesse da parte degli utenti. Ora, l’app mostra solo risultati di ricerca standard, eliminando la visualizzazione a schermo intero che molti trovavano utile. Questa modifica ha lasciato alcuni utenti sorpresi, poiché la funzione meteo era uno strumento rapido e pratico. La scelta di Google ha cambiato il modo in cui si consultano le previsioni sul dispositivo.

questo testo riepiloga l’evoluzione della meteo google, con attenzione al passaggio dall’esperienza a schermo intero a una visualizzazione basata sui risultati di ricerca. l’approccio pixel weather resta invariato per i dispositivi della linea pixel, mentre il focus meteo passa dalla pagina dedicata a una presentazione integrata nelle ricerche. la google weather app viene sostituita con i risultati di ricerca. in passato, la app meteo di google offriva un report a schermo pieno accessibile tramite una scorciatoia sulla home. il mostrava temperatura attuale, massimaminima, condizioni, percezione termica e prevedeva anche un orario con previsioni, oltre a una sezione per le prossime 10 giorni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com L’app meteo di google per android sta per sparireGoogle elimina l’app meteo su Android, una mossa che cambia il modo di consultare il clima. Google elimina l’app Meteo su Android: cosa succede ora quando tocchi l’icona del tempoGoogle ha rimosso l’app Meteo da Android, causando confusione tra milioni di utenti che usano l’icona per controllare le previsioni. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Google sta dismettendo l’app meteo su Android. Addio all’app Meteo negli Android: sarà sostituita da una ricerca in GoogleLa schermata meteo a tutto schermo scompare dagli Android non Pixel. Al suo posto una scheda nella ricerca Google, con menu a tendina e sintesi automatica delle condizioni ... dday.it Addio alla vecchia pagina Meteo di Google: ecco come cambia su AndroidGoogle sostituisce l’esperienza Meteo su Android con i risultati della Ricerca: ecco cosa cambia e cosa sparisce per gli utenti. smartworld.it Da Google DeepMind arriva un nuovo tassello nell’evoluzione dell’AI generativa: dopo immagini e video, ora tocca alla musica. Con Lyria 3, integrato nell’app Gemini, chiunque può creare in pochi secondi una traccia sonora personalizzata a partire da un pro - facebook.com facebook