L’app meteo di google per android sta per sparire

Google elimina l’app meteo su Android, una mossa che cambia il modo di consultare il clima. La società preferisce ora mostrare le previsioni direttamente nei risultati di ricerca, senza bisogno di scaricare un’app dedicata. Questa decisione riguarda milioni di utenti che usano gli smartphone ogni giorno. La modifica si nota già su alcuni dispositivi e si diffonderà in breve tempo. Molti si chiedono come influirà sull’esperienza quotidiana di controllo del tempo.

la trasformazione del meteo di google segna una nuova filosofia di accesso alle informazioni climatiche: l’azienda sta progressivamente superando l’app meteo di android a favore della consultazione tramite i risultati di ricerca. l’esperienza fullscreen originariamente disponibile tramite uno shortcut sulla schermata iniziale è stata sostituita da una scheda chiamata Froggy, in grado di mostrare condizioni attuali, previsioni orarie e una finestra di dieci giorni. l’obiettivo è offrire dati affidabili all’interno del motore di ricerca, potenziati da riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Android auto e le app video ancora supportate da googleGoogle ha annunciato a IO 2025 che Android Auto continuerà a supportare le app video, anche durante le soste alla guida.

Leggi anche: Offerta Amazon per questi 4 Tracker compatibili con App Google Find My Device (solo Android)

iOS 26: Trucchi SEGRETI che DEVI ATTIVARE!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.