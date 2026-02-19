Google chrome split-screen nativo ora disponibile

Google Chrome introduce la funzione di visualizzazione divisa nativa, confermata da Google. Questa novità permette agli utenti di gestire facilmente più schede affiancate senza estensioni aggiuntive. Inoltre, ora è possibile annotare i PDF direttamente sul browser e salvarli subito su Google Drive. Per esempio, studenti e professionisti possono evidenziare documenti senza dover scaricare applicazioni esterne. La funzione arriva dopo mesi di attese e mira a semplificare il lavoro con i file PDF online. La novità è già disponibile per tutti gli utenti Chrome.

questo testo sintetizza le novità ufficializzate da google chrome, concentrandosi su tre funzioni chiave: visualizzazione divisa nativa, annotazioni pdf sul web e salvataggio diretto dei pdf su google drive. le implementazioni mirano a migliorare produttività, gestione dei documenti e flusso di lavoro, offrendo strumenti accessibili direttamente dal browser senza necessità di soluzioni esterne. split view nativa di chrome per una gestione affiancata. chrome integra ora una modalità di visualizzazione divisa nativa, presente in altri browser ma introdotta di recente anche nel progetto di google.