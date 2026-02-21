Google integra la casella di prompt della modalità intelligenza artificiale nella barra degli indirizzi di chrome
Google ha deciso di integrare la funzione AI Mode nella barra degli indirizzi di Chrome per migliorare l’esperienza di ricerca. La nuova opzione permette agli utenti di accedere facilmente a strumenti di intelligenza artificiale senza dover installare estensioni. La modifica riguarda anche il layout, che si presenta più intuitivo e rapido da usare. Questa mossa punta a rendere più immediato l’utilizzo di AI durante le normali attività di navigazione. Molti utenti già sperimentano i primi benefici di questa novità.
Questo testo analizza l'evoluzione di AI Mode integrato nella barra degli indirizzi di Chrome, evidenziando le novità di layout, le funzioni disponibili e l'impatto operativo. l'aggiornamento amplia l'interazione con le pagine aperte, offrendo strumenti di ricerca e di creazione direttamente dall'interfaccia di navigazione. ai mode nella barra degli indirizzi di chrome: aggiornamento e novità. Con la recente implementazione, AI Mode si posiziona in modo più prominente all'interno della barra degli indirizzi di Chrome, introducendo un nuovo menu plus collocato sul lato sinistro, simile a quanto visto sul web per funzioni AI.
