Jacob Bridgeman in fuga al Genesis Invitational a un giro dalla fine

Jacob Bridgeman sta cercando di mettere in sicurezza il suo punteggio nel Genesis Invitational al Riviera Country Club. La causa è la sua performance solida nelle ultime fasi del torneo, che gli permette di allontanarsi dagli avversari. Con un solo giro rimasto, Bridgeman mantiene un vantaggio di alcuni colpi sugli inseguitori. I tifosi seguono con attenzione ogni suo colpo, consapevoli che la sfida sta entrando nel vivo.

Al Genesis Invitational del Riviera Country Club c'è un solo uomo che sta prendendo la via della fuga. Si tratta di Jacob Bridgeman, californiano della South Carolina classe 1999 che con un giro in -7 ripete quanto fatto nel secondo giro e, a 18 buche dalla fine, è completamente privo di rivali, almeno per ora. -19 per Bridgeman, alla caccia del primo successo sul PGA Tour in carriera. Alle sue spalle basta un 69 a Rory McIlroy per salire in seconda posizione a -13, ma è più intricata la lotta per le altre posizioni sul podio rispetto a quella per la leadership. Terzo è il sudafricano Aldrich Potgieter, che risale di 9 posti con il suo -6 e si porta a -12, quindi a -11 c'è l'inglese Aaron Rai.