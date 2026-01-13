‘Abbandonate l’Iran’ Il messaggio dell’ambasciata Usa attacco imminente?

Un recente avviso di sicurezza pubblicato dall’ambasciata statunitense a Teheran ha generato preoccupazioni riguardo a un possibile peggioramento della situazione in Iran. Il messaggio invita i cittadini americani a valutare l’eventualità di lasciare il paese, alimentando il dibattito su un possibile escalation imminente. La comunicazione evidenzia le tensioni in corso e il contesto di instabilità che caratterizza la regione in questo momento.

(Adnkronos) – Un messaggio di “Security Alert” pubblicato nelle ultime ore sul sito dell’ambasciata vrituale degli Stati Uniti a Teheran potrebbe testimoniare un peggioramento rapido della crisi iraniana. Il testo, diffuso poche ore fa, invita i cittadini statunitensi a lasciare immediatamente l’Iran, avvertendo che le proteste in corso “stanno aumentando e potrebbero diventare violente”, con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

