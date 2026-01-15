Alta tensione con l' Iran Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar Trump |  Le uccisioni si sono fermate 

Da xml2.corriere.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito si intensificano, con l'evacuazione del personale dalle basi in Qatar. Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni si sono fermate, sottolineando che Teheran ha promesso di non reagire in caso di attacco. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti cercano di gestire la crisi e di evitare escalation più profonde nel contesto internazionale.

Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

alta tensione con l iran usa e uk evacuano personale dalle basi in qatar trump 160le uccisioni si sono fermate160

© Xml2.corriere.it - Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. Trump: «Le uccisioni si sono fermate» 

Leggi anche: Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. E la tv di Stato di Teheran minaccia Trump

Leggi anche: Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”. Ma Trump a sorpresa: “Le uccisioni in Iran si sono fermate, verificheremo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alta tensione in Iran, caccia ai manifestanti anche in ospedale; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Trump: «L'esercito USA valuta opzioni molto concrete per l'Iran»; Gli Usa ai connazionali in Iran: Lasciate il Paese.

alta tensione iran usaAlta tensione L'Iran avverte: «Se verremo attaccati colpiremo le basi USA nella regione» - L'Iran ha avvertito i paesi vicini che colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington. bluewin.ch

alta tensione iran usaIran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». E Washington ritira il personale dalle basi in Medio Oriente - Vediamo come evolve la situazione, c'è una riunione con i nostri servizi, con l'ambasciata a Teheran: dobbiamo preoccuparci innanzitutto, in un momento ... ilmessaggero.it

alta tensione iran usaIran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia - Sesto giorno di blackout di Internet e manifestazioni contro il regime che promette una repressione con processi pubblici ed esecuzioni in piazza ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.