Alta tensione con l' Iran Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar Trump | Le uccisioni si sono fermate

Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito si intensificano, con l'evacuazione del personale dalle basi in Qatar. Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni si sono fermate, sottolineando che Teheran ha promesso di non reagire in caso di attacco. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti cercano di gestire la crisi e di evitare escalation più profonde nel contesto internazionale.

Iran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». E Washington ritira il personale dalle basi in Medio Oriente - Vediamo come evolve la situazione, c'è una riunione con i nostri servizi, con l'ambasciata a Teheran: dobbiamo preoccuparci innanzitutto, in un momento ... ilmessaggero.it

Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia - Sesto giorno di blackout di Internet e manifestazioni contro il regime che promette una repressione con processi pubblici ed esecuzioni in piazza ... msn.com

