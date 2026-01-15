Alta tensione con l' Iran Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar Trump | Le uccisioni si sono fermate
Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito si intensificano, con l'evacuazione del personale dalle basi in Qatar. Donald Trump ha dichiarato che le uccisioni si sono fermate, sottolineando che Teheran ha promesso di non reagire in caso di attacco. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti cercano di gestire la crisi e di evitare escalation più profonde nel contesto internazionale.
Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. E la tv di Stato di Teheran minaccia Trump
Leggi anche: Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”. Ma Trump a sorpresa: “Le uccisioni in Iran si sono fermate, verificheremo”
Alta tensione in Iran, caccia ai manifestanti anche in ospedale; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Trump: «L'esercito USA valuta opzioni molto concrete per l'Iran»; Gli Usa ai connazionali in Iran: Lasciate il Paese.
Alta tensione L'Iran avverte: «Se verremo attaccati colpiremo le basi USA nella regione» - L'Iran ha avvertito i paesi vicini che colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington. bluewin.ch
Iran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». E Washington ritira il personale dalle basi in Medio Oriente - Vediamo come evolve la situazione, c'è una riunione con i nostri servizi, con l'ambasciata a Teheran: dobbiamo preoccuparci innanzitutto, in un momento ... ilmessaggero.it
Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia - Sesto giorno di blackout di Internet e manifestazioni contro il regime che promette una repressione con processi pubblici ed esecuzioni in piazza ... msn.com
Alta tensione sulla Groenlandia: Trump rivendica, von der Leyen replica e intanto la Danimarca rafforza la presenza militare facebook
Scontro con il Var, Conte finisce in castigo. Alta tensione in vetta x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.