Definita la donna più bella del mondo diede scandalo col suo nudo integrale sul set e sedusse gli uomini più facoltosi Straordinariamente intelligente nel 1942 brevettò la tecnologia alla base di Wi-Fi e Gps ma il riconoscimento per i suoi meriti scientifici fu tardivo
S e dico Hedy Lamarr, molti scuoteranno la testa. Mai sentita. Eppure, questa austriaca, nata nel 1914, diventò una tale icona di bellezza che quando nel 1937 Walt Disney disegnò Biancaneve le diede il suo viso inconfondibile, perfetto, pelle chiara, capelli scuri scuri, nasino delicato, occhioni verdi e sopracciglia ad arco perfetto, tirato col compasso. Addio a Diane Keaton, musa di Woody Allen e icona di stile X Leggi anche › La doppia identità di Hedy Lamarr: attrice e scienziata Non a caso Marco Buticchi intitola il suo nuovo romanzo, nel quale Hedy ha una parte importante, La più bella del mondo (Longanesi): negli anni della Golden Age del cinema americano, la viennese non aveva rivali quanto a fascino ed eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
