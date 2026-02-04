Olimpiadi Milano Cortina 2026 | quali sono gli sport olimpici e le sedi dei Giochi invernali

La corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta. Sono state confermate le discipline in programma e le sedi che ospiteranno le competizioni invernali. Gli organizzatori hanno già definito gli impianti e le location, pronti ad accogliere atleti e appassionati da tutto il mondo. La città di Milano si prepara a ospitare alcune discipline, mentre Cortina continuerà a essere il cuore delle competizioni di sci e snowboard. I lavori sono in corso per mettere a punto ogni dettaglio, e ora si aspetta solo il via ufficiale dei giochi

Tra due giorni andranno in scena le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma quali sono nel dettaglio gli sport olimpici e le sedi dei giochi invernali? Ecco tutti i dettagli sull'attesa manifestazione sportiva. Meno due giorni e si accenderanno ufficialmente i riflettori sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le due località citate saranno il cuore pulsante della manifestazione, che però si muoverà anche in altre località. Ma quali sono gli sport e quante nazioni parteciperanno? Iniziamo con il dire che a confrontarsi saranno ben 92 nazioni e tra queste ci sono le debuttanti Benin, Guinea-Bissau ed Emirati Arabi.

