Gli Epstein Files fanno riemergere altre accuse Cosa succedeva nel ranch in New Mexico?

Il nome di Epstein torna al centro delle cronache dopo che nuovi documenti rivelano accuse legate a comportamenti illeciti nel ranch in New Mexico. Le indagini hanno portato alla luce dettagli sconvolgenti su attività illegali svolte in quella proprietà isolata. Testimoni hanno riferito di incontri sospetti e di un ambiente dominato dalla paura. Le autorità continuano a esaminare le prove, mentre si attendono sviluppi su questa vicenda.

Sembra surreale, eppure ancora una volta il nome di Epstein riappare come protagonista in altre atrocità. Ora, il luogo incriminato sembra distanziarsi dagli altri: niente townhouse di Manhattan o l’isola privata nelle Isole Vergini, questa volta l’attenzione si sposta sullo Zorro Ranch nel New Mexico. Attualmente, le autorità del New Mexico stanno indagando su un’accusa secondo cui Epstein avrebbe ordinato la sepoltura del corpo di due ragazze fuori dal suo ranch. Pare che un presunto ex dipendente dello Zorro Ranch di Jeffrey Epstein, nel novembre del 2019, decise di mandare una mail al conduttore radiofonico Eddy Aragon in cui si leggeva: “Sapevi che da qualche parte sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere sono state sepolte su ordine di Jeffrey e della Signora G? Entrambe sono morte per strangolamento durante sesso violento e fetish”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Epstein, caso riaperto in New Mexico: trema la rete degli abusi nel ranchIl caso Epstein torna alla ribalta in New Mexico, con il procuratore generale Raúl Torrez che riapre le indagini.

New Mexico approves comprehensive probe of Epstein’s Zorro RanchI legislatori del New Mexico hanno approvato una legge per avviare un'inchiesta approfondita su Zorro Ranch, proprietà di Jeffrey Epstein, dopo che si sono verificati numerosi sospetti riguardo alle attività svolte nel sito.

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

Argomenti discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein files: chi ha cavalcato quella tigre ora non riesce più a scendere; I segreti negli Epstein Files: cosa nascondono i documenti censurati; Negli Epstein files abbiamo trovato anche Berlusconi e Grillo (oltre Salvini).

