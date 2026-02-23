Gli arbitri in Serie A si stanno comportando da dilettanti serve professionalità prima del professionismo

Le decisioni errate degli arbitri hanno causato polemiche nei match Atalanta-Napoli e Milan-Parma. Gli errori si sono verificati durante fischi contestati e assegnazioni discutibili, influendo sul risultato finale delle partite. Le proteste dei tifosi aumentano e cresce la richiesta di arbitri più preparati. La mancanza di precisione e professionalità mette in discussione la credibilità del campionato. La questione rimane aperta e richiede interventi immediati.
I match Atalanta-Napoli (2-1) e Milan-Parma (0-1) sono stati molto discussi a causa di decisioni errate prese dagli arbitri. Non è, purtroppo, un caso raro. Ormai quasi ogni weekend si verificano episodi di questo tipo. Emanuele Gamba su Repubblica scrive: Non si è ancora attenuato il brusio del caso Bastoni, che gli arbitri hanno vissuto un’altra domenica bestiale: tra Bergamo e Milano a lamentarsi, caso insolito, sono state le squadre più importanti, il Napoli e il Milan, come se ormai i pasticci che stanno caratterizzando questa stagione (questa gestione), non avessero più censo o non fossero più sottoposti a nessun tipo di sudditanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

