Gli arbitri in Serie A si stanno comportando da dilettanti serve professionalità prima del professionismo

Le decisioni errate degli arbitri hanno causato polemiche nei match Atalanta-Napoli e Milan-Parma. Gli errori si sono verificati durante fischi contestati e assegnazioni discutibili, influendo sul risultato finale delle partite. Le proteste dei tifosi aumentano e cresce la richiesta di arbitri più preparati. La mancanza di precisione e professionalità mette in discussione la credibilità del campionato. La questione rimane aperta e richiede interventi immediati.

I match Atalanta-Napoli (2-1) e Milan-Parma (0-1) sono stati molto discussi a causa di decisioni errate prese dagli arbitri. Non è, purtroppo, un caso raro. Ormai quasi ogni weekend si verificano episodi di questo tipo. Emanuele Gamba su Repubblica scrive: Non si è ancora attenuato il brusio del caso Bastoni, che gli arbitri hanno vissuto un’altra domenica bestiale: tra Bergamo e Milano a lamentarsi, caso insolito, sono state le squadre più importanti, il Napoli e il Milan, come se ormai i pasticci che stanno caratterizzando questa stagione (questa gestione), non avessero più censo o non fossero più sottoposti a nessun tipo di sudditanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismoIl caso di Antonio Zappi, sospeso per 13 mesi, ha acceso i riflettori sul rapporto tra FIGC e AIA.

Juve, pari di cuore e polemiche Var, Spalletti: “Serve professionismo negli arbitri”La Juventus torna a muovere la classifica, ma il pareggio di ieri ha lasciato più domande che risposte.

Esistono ancora arbitri da Serie A | Sputo fatti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive; Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A, la Top 10 tra compensi per gara e fissi; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 26ª GIORNATA; Serie A – Designazioni arbitrali: Manganiello a Lecce e Piccinini a Milano.

Serie A, gli arbitri del 26esimo turno: la scelta del designatore su La PennaCome previsto e annunciato dai quotidiani qualche giorno fa, La Penna non arbitrerà per il prossimo turno di campionato. Stop per il direttore di gara di Inter-Juve. Ecco le designazioni per ... tuttonapoli.net

Serie A, gli arbitri: Udinese-Inter a Di Bello, ancora fermo SozzaIl designatore Gianluca Rocchi ha scelto gli arbitri per dirigere le gare della ventunesima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. calciomercato.com

Arbitri in Serie A: che caos! L’analisi nel video di Andrea Bargione - facebook.com facebook

Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati #SkySport #SkySerieA x.com