Imu aree edificabili Prete | Un provvedimento di equità fiscale e giustizia sociale

Il recente provvedimento sull’IMU per le aree edificabili a Fiumicino ha suscitato diverse opinioni. Secondo il Prete, si tratta di un passo importante verso un’equità fiscale e una maggiore giustizia sociale, ritenendo che tali misure debbano essere valutate con obiettività, lontano da interpretazioni politiche. Una discussione necessaria per comprendere appieno gli effetti di questa normativa sulla comunità e sul territorio.

Fiumicino, 3 gennaio 2025 – "Non si capisce come un provvedimento che va in direzione dell'equità fiscale e della giustizia sociale possa essere strumento di propaganda politica. La delibera sull' aggiornamento dei valori, tiene conto dei cambiamenti avvenuti nel mercato immobiliare, dell'aumento dei costi di costruzione e dello sviluppo urbanistico del territorio comunale". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Agostino Prete. "Il provvedimento prevede l'applicazione di criteri oggettivi, – prosegue il capogruppo – basati sulle diverse destinazioni d'uso delle aree e sulla suddivisione del territorio in Zone Omogenee Tributarie.

