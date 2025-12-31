Fiumicino IMU 2026 | diminuisce l’imponibile sulle aree edificabili

A Fiumicino, dal 2026, l’imposta municipale sugli immobili (IMU) sulle aree edificabili vedrà una riduzione dell’imponibile. La Giunta comunale ha approvato i nuovi valori di mercato, che entreranno in vigore con l’anno d’imposta 2026. Questa modifica mira a riflettere meglio il valore attuale delle aree edificabili nel territorio, offrendo un quadro aggiornato per contribuenti e operatori del settore immobiliare.

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato la delibera con cui vengono definiti i nuovi valori medi di mercato attribuiti alle aree edificabili ai fini IMU, che saranno applicati a partire dall’anno d’imposta 2026. Il provvedimento rappresenta un passaggio rilevante nella politica fiscale dell’Ente ed è il risultato di un articolato lavoro tecnico e amministrativo svolto nel corso degli ultimi due anni. Il nuovo impianto valutativo ha determinato una riduzione dell’imponibile IMU, con effetti positivi sul carico fiscale per i contribuenti. L’aggiornamento dei valori, che non veniva rivisto in maniera strutturale dal 2009 se non attraverso adeguamenti automatici legati agli indici ISTAT, tiene conto delle trasformazioni del mercato immobiliare, dell’aumento dei costi di realizzazione e dell’evoluzione urbanistica del territorio comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

