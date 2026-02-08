Manifestanti in vetta al Crociglia | Giù le mani da questi crinali

Gli attivisti si sono arrampicati fino ai 1500 metri del monte Crociglia per protestare contro il progetto di installare un parco eolico sui crinali. Alla luce del tramonto, hanno issato bandiere e gridato slogan per fermare l’intervento, che potrebbe danneggiare l’ambiente e il paesaggio naturale della zona. La protesta continua mentre le autorità studiano le prossime mosse.

È arrivata anche al buio, ai 1500 metri del monte Crociglia, la battaglia contro il progetto di un parco eolico sul crinale. Una folta partecipazione di manifestanti, un po’ da Ferriere, un po’ da tutto il Piacentino, ha aderito all’iniziativa messa in piedi dalle guide escursionistiche. Nel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Crociglia ParcoEolico I manifestanti tornano davanti a Camp Darby: "Giù le mani dal Venezuela bolivariano" Il 17 gennaio, l’Unione Sindacale di Base si è unita al presidio davanti alla base statunitense di Camp Darby, con il messaggio “Giù le mani dal Venezuela bolivariano”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Crociglia ParcoEolico Manifestanti in vetta al Crociglia: «Giù le mani da questi crinali»Folta partecipazione a Ferriere all’iniziativa delle guide escursionistiche contro il progetto di un parco eolico sul monte Crociglia ... ilpiacenza.it Al “Benelli” decide Corsinelli: giallorossi ora a -4 dalla vetta in attesa del match degli amaranto facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.