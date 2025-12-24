Politicamente corretto giù le mani da Cristo

Natale è la festa cristiana più importante perché celebra la nascita del Salvatore, del Figlio di Dio, di Dio fattosi uomo. Di Colui attorno a cui ruota la nostra fede, la religione dell’Occidente. Attorno all’evento della Nascita si è costruita la bimillenaria storia della nostra civiltà. Persino le nostre categorie mentali, i concetti con cui giudichiamo il mondo, sono profondamente cristiani (o greco-cristiani). La realtà semplicemente non avrebbe senso se si reggesse solo su sé stessa, se non rimandasse a qualcosa d’altro da sé, al trascendente. Essa non può perciò essere ridotta ai molteplici significati che le dà il pensiero empirico, di cui quello scientifico è solo una raffinata derivazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le nostre tradizioni vanno difese e protette. Nessun politicamente corretto potrà mai cancellare o svuotare lo spirito sacro del Natale. - facebook.com facebook

