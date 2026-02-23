Giro di Sardegna 2026 | percorso e tappe analizzate nel dettaglio la penultima sarà decisiva

Il Giro di Sardegna 2026 si svolge a causa della richiesta di promuovere il ciclismo nell'isola, coinvolgendo cinque tappe che attraversano coste, colline e zone montuose. Gli organizzatori hanno inserito una tappa penultima particolarmente impegnativa, pensata per determinare il vincitore finale. La gestione del percorso punta a mettere alla prova le capacità dei corridori in diversi terreni. La corsa si prepara a sorprendere gli appassionati con nuove sfide.

Il giro di sardegna torna nel calendario internazionale offrendo cinque tappe che attraversano panorami costieri, rilievi interni e condizioni tipiche della regione. Un percorso eterogeneo richiede gestione tattica, resistenza e lettura accurata delle situazioni di gara, con partenza da Castelsardo e arrivo a Olbia. Il totale è di 825,1 chilometri e il dislivello supera diecimila metri. La frazione inaugurale, lunga 189,5 km, prende il via da Castelsardo e si conclude a Bosa. Il percorso presenta tre Gpm, con Osilo (seconda categoria) e Ossi (terza categoria) come primi ostacoli di rilievo, incapaci di creare una selezione decisiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

