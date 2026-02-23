Giovani in Vicchio 200mila euro per servizi e lotta all' emarginazione

Il Comune di Vicchio riceve 200.000 euro dal Fondo Sociale Europeo per sostenere i giovani e combattere l’emarginazione. La somma, destinata a servizi e iniziative sociali, mira a favorire l’inclusione di ragazzi a rischio e a migliorare le opportunità sul territorio. L’amministrazione intende utilizzare i fondi per creare spazi di aggregazione e attività di supporto. La decisione arriva in un momento in cui il tema dell’inclusione giovanile assume sempre più importanza.

Vicchio (Firenze), 23 febbraio 2026 - Un finanziamento di 200.000 euro è stato assegnato al Comune di Vicchio nell'ambito del Programma Fse (Fondo Sociale Europeo) riservato alle Aree Interne. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi rivolti ai giovani, con un focus prioritario sul contrasto all'emarginazione sociale e alla promozione del benessere, tramite percorsi innovativi di aggregazione, supporto e crescita. Per presentare l’opportunità è organizzato un incontro pubblico mercoledì 25 febbraio presso la sala consiliare del palazzo comunale alle ore 20.45. Sono invitati a partecipare: rappresentanti dell’istituto comprensivo, la Consulta dei Giovani, ragazzi e genitori, associazioni culturali, sportive e di volontariato del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

