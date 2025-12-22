Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti | in Brianza sequestri per 200mila euro

Monza, 22 dicembre 2025 - Tornano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza per un Natale sicuro. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno passato al setaccio negozi di Busnago, Carnate e Cornate d’Adda trovando stoccati nei magazzini circa 190mila addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali, risultati sprovvisti del marchio “CE”, mancanti delle indicazioni relative all’importatore o distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

