Tornano le Giornate di raccolta del farmaco | a Rimini occorrono 6 mila confezioni

Questa settimana torna l’appuntamento con le Giornate di Raccolta del Farmaco a Rimini. Dal 10 al 16 febbraio, i cittadini sono chiamati a donare farmaci per aiutare le persone più fragili. Quest’anno si punta a raccogliere circa 6 mila confezioni, un aiuto concreto per chi ha bisogno di medicine ma non può permetterseli. L’iniziativa, organizzata dal Banco Farmaceutico, coinvolge molte farmacie e volontari in tutta la città.

Una settimana dedicata alla solidarietà, per sopperire alla carenza di farmaci delle fasce più fragili della popolazione: si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, l'iniziativa di Banco Farmaceutico realizzata con il patrocinio di.

