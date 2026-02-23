Giornata Pretiana omaggio al liceo artistico Preti-Frangipane

Il professore è stato ricordato durante la Giornata Pretiana, causata dal desiderio di onorare il suo contributo alla scuola. La cerimonia si tiene nell’Aula Magna del liceo artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria e coinvolge studenti e insegnanti. Si prevede un momento di riflessione e di scambio di ricordi, con presentazioni e testimonianze che evidenziano il suo ruolo nel percorso formativo. La giornata si conclude con un momento di confronto tra i partecipanti.