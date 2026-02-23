Giornata Pretiana omaggio al liceo artistico Preti-Frangipane
Il professore è stato ricordato durante la Giornata Pretiana, causata dal desiderio di onorare il suo contributo alla scuola. La cerimonia si tiene nell’Aula Magna del liceo artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria e coinvolge studenti e insegnanti. Si prevede un momento di riflessione e di scambio di ricordi, con presentazioni e testimonianze che evidenziano il suo ruolo nel percorso formativo. La giornata si conclude con un momento di confronto tra i partecipanti.
Martedì 24 febbraio alle ore 9,30, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico M. Preti- A. Frangipane di Reggio Calabria, sarà celebrata la “Giornata Pretiana” con un omaggio al prof. Francesco Palmeri, storico preside dell’Istituto d’Arte Alfonso Frangipane della città. Una manifestazione, che secondo la tradizione del Liceo e l’insegnamento di Alfonso Frangipane ricorre ogni 24 febbraio, giorno natale di Mattia Preti. E ancora progetti nazionali quali Adotta un Monumento o Apprendisti Ciceroni inoccasione delle manifestazioni Giornate FAI di Primavera, organizzate per la prima volta in Calabria proprio dall’ISA Frangipane nel 2003. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
