Artista per un giorno al Liceo Artistico GGiovagoli – IISS Città di Sansepolcro

Lo scorso 17 gennaio 2026 si è tenuta presso il Liceo Artistico “G. Giovangoli” di Sansepolcro la cerimonia di premiazione del concorso “Artista per un giorno”. L’iniziativa, promossa dai docenti dell’istituto, ha coinvolto gli studenti in un’esperienza di creatività e espressione artistica, valorizzando il talento e l’impegno dei partecipanti.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Si è svolta Sabato 17 Gennaio 2026 la cerimonia di premiazione del concorso “ Artista per un giorno ”, organizzato dai docenti de l Liceo Artistico “G.Giovagoli” – IISS Città di Sansepolcro, in collaborazione con l’amministrazione comunale. La competizione, che quest’anno ha avuto come tema “Il viaggio” (a partire da una citazione di H. Miller, “La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose”), ha visto la partecipazione di 90 studenti provenienti dalle classi terze degli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado della Valtiberina, chiamati a dare prova del loro talento artistico e creatività nel realizzare elaborati attinenti al tema proposto, interpretato in chiave personale e realizzato con tecnica scelta in piena autonomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Artista per un giorno”, al Liceo Artistico “G.Giovagoli” – IISS Città di Sansepolcro

Sora, liceale accoltellato davanti al Liceo Artistico: caccia all’aggressoreSora, un liceale è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli.

Panico all'uscita di scuola, 17enne ferito alla gola con un coltello al Liceo ArtisticoNel primo pomeriggio di ieri, 16 gennaio 2026, si è verificato un episodio di violenza presso il Liceo Artistico di Sora, in provincia di Frosinone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Liceo Artistico Carlo Contini, dove il talento incontra l’innovazione; I’m not mad at you, dude: chi è Maria De Victoria, l’artista che ha cantato per un giorno intero le ultime parole di Renée Good uccisa dall’ICE; Da Bienne a San Pietro, il sogno di Manuel Dürr arriva in Vaticano; Grammy Awards 2026, alla cerimonia si esibirà Sabrina Carpenter.

Provincia Cosmica. Parla l’artista che ha lasciato Milano per vivere sulle colline della MurgiaL’artista pugliese, che ha lasciato Milano per tornare nella sua terra, rielabora mitologia e folklore meridionale attraverso murales e sculture create nel suo studio a Ruvo di Puglia ... artribune.com

Il Volo, tre direttori del Carlino per un giorno: lascia qui le tue domande per gli artistiPiero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno ospiti della redazione. L’evento si terrà il 20 gennaio nella sede del giornale a Bologna: i lettori possono inviare le domande per il trio, ... ilrestodelcarlino.it

Conosciamo Luigi Gatto, artista campano che parteciperà insieme ad altri artisti alla Mostra selettiva D' Arte che si terrà a Montalto Uffugo al Palazzo della Cultura a partire dal 24 Gennaio alle ore 16.30, giorno dell' inaugurazione. Le opere selezionate da un' - facebook.com facebook