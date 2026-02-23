Giorgio Pasotti | Preparare un ruolo è come un’Olimpiade Ho avuto momenti bui A mia figlia adolescente auguro la noia e la capacità di sognare

Giorgio Pasotti ha raccontato che preparare un ruolo richiede fatica e dedizione, paragonandolo a un’Olimpiade. La sua esperienza include momenti difficili, ma ha trovato forza nel lavoro e nella passione. Nel nuovo film, interpreta un bobbista, ispirandosi alle gesta di Eugenio Monti durante le Olimpiadi invernali. A sua figlia adolescente, augura di trovare momenti di noia e di continuare a sognare. La sua interpretazione si concentra sulla determinazione e sulla tenacia.

«Diciamo che sono stato avvantaggiato sull'aspetto psicologico perché conosco molto bene cosa sia la competizione, prepararsi a una gara importante come può essere l'Olimpiade, quanti sforzi, quante rinunce e quanti sacrifici ci siano dietro a una vittoria». Cosa l'ha colpita della storia di Monti? «Nel 2014 o 2015, non ricordo bene, sono stato invitato a un evento CONI e mi hanno dato da leggere un opuscolo con la storia di quest'uomo che non conoscevo e sono rimasto completamente affascinato.

