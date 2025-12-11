Se mia figlia mangia qualcosa di sbagliato può morire è stato tremendo quando l’ho scoperto | parla lo chef Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli, chef stellato e volto noto di Masterchef, condivide le sue emozioni e riflessioni sulla cucina e sulla vita. In un’intervista, ha parlato delle responsabilità legate al cibo e dei suoi gusti, rivelando anche alcuni aspetti personali e le sue preferenze gastronomiche, come la passione per la cucina asiatica.

"Quando esco a cena vado al cinese o al giapponese". Parola di Giorgio Locatelli. Lo chef stellato giunto alla settima partecipazione filata a Masterchef su Sky, assieme ai colleghi Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo, si è raccontato in un'intervista al settimanale Oggi. Intervista che ha avuto una breve anticipazione su Dagospia. Di origine varesina, Locatelli vive a Londra dagli anni ottanta e nel 1999 ha ottenuto la sua prima stella Michelin. È nel 2002 che assieme alla moglie apre sempre a Londra la Locanda Locatelli. Sfilano i vip – tra cui Mick Jagger e Kate Moss – fino ad una improvvisa chiusura a inizio 2025.

