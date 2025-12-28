Giorgio Pasotti chi sono la bellissima compagna Claudia Tosoni e l’ex Nicoletta Romanoff madre della figlia Maria
Giorgio Pasotti è un attore italiano noto nel panorama cinematografico e teatrale. La sua attuale compagna è Claudia Tosoni, incontrata nel 2017 durante le prove della pièce teatrale
La storia d’amore tra Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti è iniziata nel 2017 sul set della pièce teatrale Sogno di una notte di mezza estate, adattamento dell’opera shakespeariana. Tra i due ci sono circa vent’anni di differenza, cosa che ha destato spesso critiche. Ma i due non se ne sono mai curati. Non sono mancati i momenti di incertezza, stando alle voci della presunta rottura circolate nel maggio 2023. Tuttavia i due attori hanno sempre mantenuto una grande riservatezza, evitando di commentare i gossip e lasciando che la loro unione parlasse da sé. Vere o no che fossero, il sereno è tornato e la coppia è più unita che mai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Chi è Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D’Alterio e madre della figlia Paola
Leggi anche: “Sotto a chi tocca”, finite le riprese del film di Giorgio Pasotti
L’Appartamento Sold Out, Giorgio Pasotti superstar della truffa delle case popolari - L'Appartamento Sold Out è una serie RaiPlay che racconta una truffa nel mondo delle case popolari unitamente a una storia di integrazione ... davidemaggio.it
Giorgio Pasotti: «I classici a teatro sono un antidoto alla violenza. Non sopporto l'esibizione dell'ignoranza» - L’attore bergamasco, domenica sera, 9 marzo, sarà al Tnt di Treviglio con «Io, Shakespeare e Pirandello». bergamo.corriere.it
Giorgio Pasotti: “Io, Crialese e i ciak a Budapest” - Roma — Giorgio Pasotti, nel 2017 lei e Nicole Grimaudo siete diventati i volti del Mulino Bianco, una nuova generazione che puntava sull’agricoltura sostenibile. repubblica.it
Il TEATRO STABILE d’ABRUZZO augura un felice Natale ed uno splendido Anno Nuovo! Il Presidente Miska Ruggeri Il Direttore Giorgio Pasotti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.