Giorgio Pasotti è un attore italiano noto nel panorama cinematografico e teatrale. La sua attuale compagna è Claudia Tosoni, incontrata nel 2017 durante le prove della pièce teatrale

La storia d’amore tra Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti è iniziata nel 2017 sul set della pièce teatrale Sogno di una notte di mezza estate, adattamento dell’opera shakespeariana. Tra i due ci sono circa vent’anni di differenza, cosa che ha destato spesso critiche. Ma i due non se ne sono mai curati. Non sono mancati i momenti di incertezza, stando alle voci della presunta rottura circolate nel maggio 2023. Tuttavia i due attori hanno sempre mantenuto una grande riservatezza, evitando di commentare i gossip e lasciando che la loro unione parlasse da sé. Vere o no che fossero, il sereno è tornato e la coppia è più unita che mai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giorgio Pasotti, chi sono la bellissima compagna Claudia Tosoni e l’ex Nicoletta Romanoff (madre della figlia Maria)

Leggi anche: Chi è Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D’Alterio e madre della figlia Paola

Leggi anche: “Sotto a chi tocca”, finite le riprese del film di Giorgio Pasotti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Appartamento Sold Out, Giorgio Pasotti superstar della truffa delle case popolari - L'Appartamento Sold Out è una serie RaiPlay che racconta una truffa nel mondo delle case popolari unitamente a una storia di integrazione ... davidemaggio.it