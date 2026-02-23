Giorgio Pasotti interpreta l' atleta plurimedagliato ossessionato dalla velocità

Giorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti, l’atleta plurimedagliato che ha sfidato i limiti della velocità. La sua ossessione per le corse deriva dal desiderio di superare sé stesso, e questo si riflette nelle scene intense del film. La pellicola, diretta da Alessandro Angelini, ricostruisce le vittorie e le sfide di Monti, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera. La narrazione si concentra sulla passione e la determinazione del bobbista.

L o spirito della Olimpiadi Invernali rivivono nella storia di Eugenio Monti raccontata nel film tv Rosso volante di Alessandro Angelini, con Giorgio Pasotti nei panni del bobbista plurimedagliato. Il film (stasera su Rai 1 alle 21.50) ripercorre quattro anni di vita dello sportivo ossessionato dalla velocità. Dal 1964, quando perse l’oro Olimpico a Innsbruck, per il gesto di fair play che rimise in pista gli avversari inglesi, al 1968, quando a 40 anni portò a casa l’oro olimpico. Cosa resterà delle Olimpiadi a Milano? Il piano per un palazzetto del ghiaccio X Leggi anche › Medagliere Olimpiadi: con l’oro di Brignone e Lollobrogida l’Italia è seconda Si racconta anche la vita privata di Monti: il rapporto quasi amicale con il giornalista Gianni Brera (fu lui a creare l’epiteto “Rosso volante”) e l’incontro con l’amata Linda, la futura moglie, l’unica persona che riuscì a farlo rallentare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento: dirige e interpreta l'antagonista nella sua "visione" di OtelloGiorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera.

GIORGIO PASOTTIGiorgio Pasotti, attore e regista nato a Bergamo nel 1973, si racconta anche come ex campione di wushu.

