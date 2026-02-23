Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston | Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival Le notizie dovrebbero restare nel mondo reale

Giorgia Meloni ha chiarito di non essere presente all’Ariston, motivando la sua assenza con il fatto che il FantaSanremo è un gioco dedicato ai fan del Festival. La premier ha sottolineato che le notizie devono rimanere nel mondo reale, evitando speculazioni inutili. Durante la prima serata, la diretta Rai Uno mostrava la platea del Teatro Ariston, ma senza tracce della sua partecipazione. La sua posizione ha suscitato commenti tra gli spettatori.

“Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. Il primo volto noto inquadrato potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”: è cominciato così, con una indiscrezione su La Stampa, il tam tam mediatico su una presunta partecipazione della premier a Sanremo. Poi è arrivata la smentita da fonti di governo: “La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo 2026 per assistere al Festival”. E poche ora fa, Carlo Conti è tornato sulla questione rispondendo a una domanda durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026: “ Meloni all’Ariston? Era fantascienza, se compra il biglietto è libera di venire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo: “Fake news che rasenta la fantascienza”Carlo Conti ha chiarito che Giorgia Meloni non parteciperà al Festival di Sanremo 2026, rompendo le voci circolate nelle ultime ore.

Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a SanremoCarlo Conti ha smentito la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo 2026, dopo le voci circolate nelle ultime ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni all’Ariston: Una fake news; Sull’ex Ilva Confindustria smentisce Giorgia Meloni: la reazione del sindaco di Novi Muliere; Carlo Conti smentisce l'invito a Giorgia Meloni per Sanremo: Rasenta la fantascienza; Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: Rasenta fantascienza.

Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti smentisce l'invito: Rasenta fantascienzaSmentita la presenza tra il pubblico di Sanremo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interviene anche Carlo Conti che nega tutto ... virgilio.it

La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere al Festival: lo affermano fonti del Governo. Carlo Conti: Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienzaLa premier non ha mai considerato di partecipare al Festival di Sanremo. Fonti governative smentiscono le voci circolate sui media ... ilfattoquotidiano.it

«#GiorgiaMeloni Se vuole venire compra il biglietto». La replica di Conti - facebook.com facebook

“Giorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al festival” ha detto Conti rispondendo alla domanda se lui l’avesse invitata, notizia già smentita. #sanremo2026 x.com