Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo

Carlo Conti ha smentito la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo 2026, dopo le voci circolate nelle ultime ore. La presunta ospitata della presidente del Consiglio aveva fatto discutere sui social, alimentando speculazioni tra i fan del festival. Conti ha scritto su Instagram che si tratta di una notizia falsa e che non ci sono accordi in merito. La conferma ufficiale arriva come una doccia fredda per chi attendeva un intervento politico sul palco. La decisione di Meloni ha suscitato molte reazioni tra gli addetti ai lavori.

Il conduttore fiorentino fa chiarezza sulle indiscrezioni delle scorse ore riguardo alla presenza della premier nella serata di apertura Giorgia Meloni non sarà ospite a Sanremo 2026. A dirlo chiaramente è stato Carlo Conti che dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram ha rilanciato il tema bollandolo come "fake": "Questa è veramente grossa. Rasenta la fantascienza", ha scritto il conduttore e direttore artistico del Festival. Il retroscena raccontava di Carlo Conti che in via riservata avrebbe invitato la premier ad assistere alla prima serata del Festival martedì 24 febbraio.