Giorgia Meloni smentisce la sua presenza a Sanremo | Notizia totalmente inventata

Giorgia Meloni ha dichiarato di non partecipare a Sanremo, negando di aver pianificato di essere presente alla prima serata del festival. La premier ha spiegato che la notizia diffusa era totalmente inventata e ha confermato di dedicarsi ad altri impegni ufficiali. La smentita arriva dopo voci circolate sui social, che avevano alimentato indiscrezioni sulla sua presenza all’evento. Meloni ha precisato di essere assente per motivi personali e di non aver mai programmato di parteciparvi.

Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere alla prima serata del Festival: la premier lo ha ribadito in un post pubblicato sui suoi profili social. "Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza". La presidente del Consiglio continua: "A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival.