Meloni smentisce la presenza a Sanremo | Notizia inventata io resto al mio lavoro

Meloni ha negato di partecipare a Sanremo, sottolineando che la voce circolata è falsa. La causa di questa confusione sembra essere una notizia diffusa senza fondamento, che ha attirato l’attenzione sui social e in alcune testate online. La premier ha precisato di voler continuare a dedicarsi al suo lavoro senza lasciarsi coinvolgere da voci infondate. La smentita arriva dopo giorni di speculazioni e commenti sui media.

«Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata». Con un post sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una sua possibile presenza al Festival. La premier sottolinea che la notizia sarebbe stata «immediatamente smentita da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti», ma che nonostante questo la voce avrebbe continuato a circolare. L'ironia sul FantaSanremo. Meloni punta il dito contro chi avrebbe alimentato la ricostruzione e, con tono ironico, aggiunge: «Forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival.