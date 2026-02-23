Sanremo Meloni Io al Festival? Notizia totalmente inventata

Meloni ha chiarito che la voce della sua partecipazione a Sanremo è falsa, dopo aver letto molte speculazioni online. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentata da alcuni commenti sui social. La premier ha precisato che nessuna richiesta è stata avanzata e che nessun impegno è stato preso. La confusione ha generato attenzione tra il pubblico e i media, mentre le reti televisive continuano a pianificare la serata.

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza – prosegue Meloni -. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

