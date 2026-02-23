Giorgia Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo | Notizie inventate il FantaSanremo è un gioco

Giorgia Meloni ha chiarito che le notizie diffuse su una sua possibile partecipazione a Sanremo sono false. La causa è una confusione creata da voci circolate online, alimentate anche dal gioco del FantaSanremo. La premier ha precisato che non è in programma nessuna sua presenza all'evento e ha invitato a verificare le fonti ufficiali. Le sue parole arrivano in un momento di grande attenzione mediatica sul festival musicale.

Giorgia Meloni interviene su X dopo la smentita di Carlo Conti in conferenza stampa riguardo una presunta partecipazione della premier al Festival di Sanremo. "Il FantaSanremo è un gioco divertente, le notizie dovrebbero restare nel mondo reale", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, Giorgia Meloni smentisce la presenza all'Ariston citando il Fantasanremo: "Notizie inventate"Giorgia Meloni ha negato di partecipare a Sanremo 2026, citando il Fantasanremo come motivo. Sanremo, Conti: "Meloni? Se compra il biglietto può venire". La premier: "Su di me notizie inventate"Conti ha commentato la situazione politica, spiegando che le sue affermazioni su Meloni sono state fraintese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Meloni non si astiene e attacca: Dai giudici decisioni assurde; Meloni dopo le critiche di Merz a Trump: Europa e Stati Uniti devono lavorare insieme. La cultura Maga? Non condivido le critiche; Emmanuel Macron gela Giorgia Meloni dopo Lione. Monta la piazza; L’incontro riservato di Meloni con Macron. Non è il momento di litigare. Le foto di Giorgia Meloni a NiscemiCi è tornata un po' a sorpresa e ha fatto nuove promesse di aiuti economici, oltre ad annunciare l'ennesimo commissario straordinario ... ilpost.it Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di silenzio dopo l'attacco al liceo Righi: le reazioni a caldoLa segretaria del Partito Democratico esprime preoccupazioni significative riguardo al silenzio della presidente del Consiglio in seguito al raid vandalico che ha colpito il liceo Righi. notizie.it Poco fa Giorgia Meloni ha pubblicato un post per smentire la notizia della sua partecipazione a #Sanremo2026 - facebook.com facebook Giorgia Meloni ha finalmente smentito la sua partecipazione a Sanremo. Molto bene! Adesso la Presidente del Consiglio accetterà di venire in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza Non la vediamo da mesi. E sappiamo tutto ciò che pensa sul comico P x.com