Giorgia Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo | Notizie inventate il FantaSanremo è un gioco

Giorgia Meloni ha chiarito che le notizie diffuse su una sua possibile partecipazione a Sanremo sono false. La causa è una confusione creata da voci circolate online, alimentate anche dal gioco del FantaSanremo. La premier ha precisato che non è in programma nessuna sua presenza all'evento e ha invitato a verificare le fonti ufficiali. Le sue parole arrivano in un momento di grande attenzione mediatica sul festival musicale.

Giorgia Meloni interviene su X dopo la smentita di Carlo Conti in conferenza stampa riguardo una presunta partecipazione della premier al Festival di Sanremo. "Il FantaSanremo è un gioco divertente, le notizie dovrebbero restare nel mondo reale", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Giorgia Meloni smentisce la presenza all'Ariston citando il Fantasanremo: "Notizie inventate"Giorgia Meloni ha negato di partecipare a Sanremo 2026, citando il Fantasanremo come motivo.

Sanremo, Conti: "Meloni? Se compra il biglietto può venire". La premier: "Su di me notizie inventate"Conti ha commentato la situazione politica, spiegando che le sue affermazioni su Meloni sono state fraintese.

