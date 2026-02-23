Sanremo Conti | Meloni? Se compra il biglietto può venire La premier | Su di me notizie inventate

Conti ha commentato la situazione politica, spiegando che le sue affermazioni su Meloni sono state fraintese. Ha scherzato dicendo che, se la premier decidesse di acquistare un biglietto, potrebbe partecipare a uno dei suoi spettacoli. Meloni ha risposto negando le notizie inventate che la riguardano. Conti ha anche sottolineato di essere sempre stato un uomo libero, senza legami con partiti o fazioni. La discussione continua sui social e sui media.

"Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare". Così Carlo Conti, in conferenza stampa a Sanremo. "Meloni? Non credo debba venire al festival, se compra il biglietto può venire come qualsiasi altro cittadino: non decido io, come è successo in passato", spiega il direttore artistico del festival. Sollecitata sul tema di una possibile invito a Meloni, la Rai - con il direttore della Comunicazione Fabrizio Casinelli - ha precisato: "Lo escludo completamente, c'è stata anche la smentita di Palazzo Chigi.

Sanremo 2026, Conti sulla presenza della Meloni: "Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire, non decido io!"

