Taranto si avvicina all’evento dei Giochi del Mediterraneo del 2026, ma il dibattito sulla partecipazione dei volontari si fa più acceso. Rifondazione ha lanciato un allarme, chiedendo di evitare che il volontariato si trasformi in lavoro gratuito. La questione divide gli organizzatori e le associazioni locali, mentre la città si prepara a vivere una grande occasione sportiva.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo del 2026, ma sul reclutamento dei volontari si accende il dibattito politico. A sollevare la questione è il Partito della Rifondazione Comunista, che esprime timori rispetto alle modalità di coinvolgimento di migliaia di cittadini e studenti nelle attività legate all’evento. “Gira da qualche giorno su WhatsApp un messaggio per il reclutamento di 3500 volontarie e volontari per i prossimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026”, si legge nella nota diffusa dal partito, che chiarisce subito la propria posizione: “Il Partito della Rifondazione Comunista esprime forte preoccupazione perché questa forma di volontariato non si trasformi in lavoro gratuito, soprattutto in una provincia come quella di Taranto segnata da disoccupazione e precarietà”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, l’allarme di Rifondazione: “Il volontariato non diventi lavoro gratuito”

Approfondimenti su Giochi del Mediterraneo 2026

Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha incontrato oggi il nuovo Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giochi del Mediterraneo 2026

Argomenti discussi: Proseguono i lavori per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026; Giochi del Mediterraneo, lo Stadio del Nuoto prende forma: il cantiere del futuro impianto è in piena fase operativa; Giochi del Mediterraneo 2026: il conto alla rovescia è cominciato e Taranto cambia volto; Taranto, Giochi del Mediterraneo: al via i lavori di copertura dello Stadio del nuoto.

Stadio e cantieri per i Giochi del Mediterraneo: invito ai residenti per la viabilitàL'appello del Comune a usare percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni, soprattutto quelle ubicate lungo via Arturo Ferrarin e via Giovanni da Verrazzano ... brindisireport.it

Giochi del Mediterraneo arrivano alle XX edizione: la relazione della Corte dei ContiI Giochi saranno a Taranto dal 21 Agosto - 3 Settembre 2026. Corte Conti: un quadro complessivo di miglioramento, ma permangono alcune criticità ... italiaoggi.it

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Ferrarese traccia il punto sui lavori e sulle sfide future urly.it/31dr62 #giornalerossoblu facebook

Giochi del Mediterraneo, Ferrarese 'lavori a buon punto in 41 cantieri'. Sindaco di Taranto: 'Collaborazione istituzionale a tutti i livelli' #ANSA x.com