Un nuovo, tragico episodio di violenza domestica scuote la provincia di Ancona, dove un iniziale sospetto di femminicidio si fa di ora in ora drammatica realtà. Sadjide Muslija, una donna di 49 anni di origini macedoni, è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi attorno alle 13, nella sua abitazione a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto. Il corpo della vittima, che giaceva sul letto riversa nel suo stesso sangue, presentava segni evidenti di violente percosse e lesioni alla testa. Femminicidio ad Ancona, il tragico rinvenimento della 49enne trovata morta in casa. In tarda mattinata, i carabinieri di Moie di Maiolati Spontini (Ancona) sono intervenuti a Monte Roberto, località Pianello, nell’abitazione di una 49enne macedone, Sadjide Muslija, perché il datore di lavoro aveva segnalato che la donna, cosa strana, non si era presentata stamattina e non aveva dato sue notizie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Femminicidio ad Ancona, donna massacrata di botte e trovata morta in casa. Si cerca il marito già arrestato per maltrattamenti: è irreperibile