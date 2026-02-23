Gianmarco Pagliaro lascia l’Udc prende la tessera di FdI e passa al Mrs

Gianmarco Pagliaro lascia l’Udc dopo aver preso la tessera di FdI e si unisce al Mrs. La decisione deriva dalla sua volontà di rafforzare la presenza del partito nel territorio. Pagliaro, consigliere comunale e subentrato al padre come commissario provinciale, ha annunciato il cambio di iscrizione durante una riunione pubblica. La sua scelta crea nuove dinamiche politiche in città, dove già si registrano tensioni tra le forze in campo.

“La mia esperienza politica continua in FdI e dunque del gruppo del Mrs – ha spiegato Gianmarco Pagliaro -. Tale decisione nasce dalla volontà di far parte di un gruppo ben strutturato che mi permetta di dare un contributo ancora più incisivo all’attività del Consiglio comunale. Ritengo sia giunto il momento di unire le forze per affrontare al meglio le sfide che attendono la nostra città e il nostro territorio. Continuerò, come ho fatto in questi anni, a lavorare per il bene di tutti i cittadini leccesi con passione e spirito di servizio”. Il capogruppo del Mrs, Gianmaria Greco, rimasto da solo dopo il passaggio di Roberto Russo alla Lega, ha commentato con soddisfazione: “Con l’ingresso di Gianmarco Pagliaro il gruppo consiliare si arricchisce di un consigliere attento alle dinamiche sociali, sportive e culturali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Pagliaro capogruppo di FdI: “Opposizione non pregiudiziale, ma credibile”Paolo Pagliaro, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale di Lecce, sottolinea l'importanza di un’opposizione credibile e responsabile.

