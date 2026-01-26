In un contesto di confronto politico, Sorbi, responsabile della Mobilità di Fratelli d’Italia a Bologna, ribadisce la sua posizione, sottolineando l’indipendenza del suo impegno. Bignami ha criticato Lepore sulla questione delle tessere di partito, mentre quest’ultimo chiarisce di non voler aderire a Fratelli d’Italia. La situazione riflette le dinamiche interne e le differenze di posizionamento tra le forze politiche locali.

Bologna, 26 gennaio 2036 - “Inchinarsi a Fratelli d’Italia? Assolutamente no, porto solo avanti le mie battaglie”. Mauro Sorbi, nuovo responsabile regionale del dipartimento mobilità e sicurezza stradale dei meloniani, si presenta e risponde subito a chi lo ha accusato di “tradimento” all’interno del centrosinistra. “Io considero la sicurezza stradale non un aspetto politico né ideologico, ma scientifico, e FdI è il partito più vicino a quello che sta accadendo - dice Sorbi -. Non mi sono inchinato, tanto per essere chiaro, e porterò avanti quelle che sono state le mie battaglie. La Città 30? Per me è morta lo stesso giorno in cui è stata organizzata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorbi, responsabile della Mobilità di FdI piccona Città 30. Bignami stuzzica Lepore: “Niente tessera di FdI”

Città 30, Lepore insiste: "Limite strada per strada". Esposto di FdI e LegaIl Tar ha recentemente bloccato l’attuazione di Bologna Città 30, suscitando reazioni tra le forze politiche.

Leggi anche: Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sorbi in FdI: nuovo incarico da responsabile della mobilità.

Sorbi in FdI: nuovo incarico da responsabile della mobilitàMauro Sorbi entra in Fratelli d’Italia come Responsabile regionale di sicurezza stradale e mobilità per il partito di Giorgia ... ilrestodelcarlino.it

Bologna 30: Sorbi, 'Non mi sono inchinato, porto avanti le mie battaglie'Non mi sono inchinato e porterò avanti quelle che sono sempre state le mie battaglie. ansa.it

Mauro Sorbi entra in Fratelli d’Italia come Responsabile regionale di sicurezza stradale e mobilità per il partito di Giorgia Meloni... facebook