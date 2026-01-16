Pagliaro capogruppo di FdI | Opposizione non pregiudiziale ma credibile

Paolo Pagliaro, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale di Lecce, sottolinea l'importanza di un’opposizione credibile e responsabile. In un contesto politico in evoluzione, il suo ruolo mira a rappresentare un’azione costruttiva, senza pregiudizi, favorendo un confronto serio e trasparente. Pagliaro si distingue per il suo impegno nel promuovere un dialogo equilibrato tra le diverse componenti del consiglio e la comunità locale.

LECCE – Paolo Pagliaro è il capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale. L'indicazione dell'editore televisivo, campione di voti in provincia di Lecce con 30.339 preferenze, è arrivata al termine dei una riunione di tutti gli eletti del partito di Giorgia Meloni.

Consiglio Regionale, Paolo Pagliaro sarà capogruppo Fratelli d'Italia - Al termine della prima riunione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia, preso atto della sua disponibilità, è stato indicato all’unanimità come capogruppo Paolo Pagliaro, anche in virtù del ... affaritaliani.it

