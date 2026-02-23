Gianluca Grignani grave perdita prima di Sanremo 2026 | Mi mancherai Gimbo

Gianluca Grignani ha annunciato la morte di Gimbo, il suo cane di lunga data, poche settimane prima di tornare al Festival di Sanremo 2026. La perdita ha colpito profondamente il cantautore, che aveva condiviso numerosi momenti con il fedele animale sui social. La notizia ha suscitato grande emozione tra i fan, che hanno inviato messaggi di solidarietà. Grignani si prepara ora a affrontare questa difficile fase personale.

A pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo, Gianluca Grignani deve fare i conti con una grave perdita. L’artista milanese ha perso l’amato Gimbo, suo amico a quattrozampe da circa dieci anni. Un addio doloroso e sofferto, che l’artista ha voluto condividere sui social, dove ha ricevuto il sostegno di numerosi follower. È morto il cane di Gianluca Grignani prima di Sanremo 2026. Gianluca Grignani sarà protagonista di Sanremo 2026 nella serata del venerdì, quella delle cover. Insieme a Luché regalerà al pubblico una nuova versione del suo storico successo Falco a metà: un incontro tra due mondi musicali apparentemente distanti ma accomunati da energia ribelle e istinto creativo. 🔗 Leggi su Dilei.it

