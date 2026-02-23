Gianluca Grignani l’addio al cane Gimbo prima di Sanremo 2026 | Eri e sarai il mio migliore amico

Gianluca Grignani ha perso Gimbo, il suo cane fedele, pochi giorni prima di Sanremo 2026. La causa è stata una grave malattia che ha colpito l’animale, costringendolo a prendere una decisione difficile. Gimbo era con lui da oltre dieci anni e rappresentava un punto di riferimento nella sua vita. La perdita ha colpito profondamente il musicista, che ha condiviso il dolore sui social network. La scena si è svolta tra ricordi e lacrime, lasciando spazio a un nuovo capitolo.

Milano, 23 febbraio 2026 – Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte. La 76esima edizione della kermesse canora, in programma dal 24 al 28 febbraio sotto la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini, vede in gara trenta cantanti, di cui dieci alla loro prima partecipazione. Ma sul palco dell’Ariston, nella serata delle cover, saliranno anche altri artisti. Tra questi, Gianluca Grignani, cantautore della famosissima ‘Destinazione Paradiso’ che sarà ospite di Luché. Il rapper napoletano ha scelto il cantante milanese per provare a mettere insieme due generazioni e due mondi musicali che normalmente non si incontrano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemicheA Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta sul palco del Festival.

A Vota la Voce Gianluca Grignani cantava "Destinazione Paradiso", la rivelazione dell'anno 1995 31 anni fa usciva il brano scritto in un momento buio, che aveva venduto oltre due milioni di copie nel mondo. "Non ho mai fatto un concerto", diceva sul palco. - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @grignanipage by @boomerhill1968 il 22 febbraio del 1995 Gianluca Grignani pubblica per la Polygram il lp Destinazione Paradiso disco molto bello capace di vendere oltre settecentomila copie solo in Italia. x.com