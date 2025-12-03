BIG spettacoli teatrali ' Home Sweet Home - Ibrida' e ' Il Terzo Reich'
Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre il Bari International Gender Festival conclude la sua undicesima edizione con due spettacoli teatrali molto intensi: giovedì 4, alle 20.30 l’appuntamento è a Spazio13, con «Home Sweet Home - Ibrida», di e con Iula A Marzulli; venerdì 5, alle 21, al Teatro Kismet. 🔗 Leggi su Baritoday.it
