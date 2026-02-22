Giallo a Roma esce dall' ospedale e muore poco dopo sulla Laurentina

Un uomo ha perso la vita poco dopo aver lasciato l’ospedale a Roma, a causa di un malore improvviso. La mattina di domenica 22 febbraio, è stato trovato senza vita in via Laurentina, vicino a Vallerano, poco distante dall’uscita dell’ospedale. La vittima aveva appena terminato le cure e si stava allontanando quando si è sentito male. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla sua condizione prima dell’incidente.

La vittima aveva ancora il braccialetto dell'ospedale al polso. Sul posto i medici del 118 e la polizia di Stato Giallo a Roma. Un uomo, uscito da poco all'ospedale, è stato trovato morto in via Laurentina, all'altezza di Vallerano, nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio. Aveva ancora al polso il braccialetto del Campus Bio Medico, dove era stato preso in carico dai medici poco prima. Il corpo è stato rivenuto da alcuni automobilisti, intorno alle 12 di domenica 22 febbraio, all'altezza dell'ex cava Nenni, tra la corsia d'emergenza e l'area verde. L'uomo era a piedi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al petto: muore poco dopo, si indagaUn uomo di circa 30 anni è deceduto poco dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto fuori dall’ospedale di Magenta, nell’hinterland ovest di Milano.

Giallo a Magenta, uomo scaricato davanti all’ospedale con ferita al petto: morto poco dopoA Magenta, nel Milanese, si è verificato un episodio drammatico: un uomo di circa 30 anni, senza documenti, è stato abbandonato davanti all’ospedale con una ferita al petto ed è deceduto poco dopo.

