Come guadagna Vincenzo Schettini | gli affari della Fisica che ci Piace

Vincenzo Schettini, nato nel 1977, si fa conoscere come insegnante sui social, grazie ai suoi video sulla fisica che attirano molti studenti. Recentemente, le sue dichiarazioni nel podcast di Gianluca Gazzoli hanno acceso discussioni sul valore della cultura scientifica tra i giovani. Schettini utilizza i social per spiegare concetti complessi in modo semplice, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto. Le sue attività dimostrano come la passione per la fisica possa diventare un vero mestiere.

Vincenzo Schettini, classe 1977, è uno dei professori più noti sulle piattaforme social. Di recente le sue parole al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli sono diventate il cenro di un dibattito sul ruolo della cultura. Negli ultimi anni Schettini con il brand La Fisica Che Ci Piace ha messo insieme un impero mediatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vincenzo Schettini a Frosinone: il prof de “La Fisica che ci piace” incontra gli studenti al PalazzettoVincenzo Schettini, il professor noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha visitato Frosinone e ha incontrato gli studenti al Palazzetto dello Sport, per spiegare la fisica attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e renderla più accessibile e simpatica.

Vincenzo Schettini alle Muse di Ancona con "La fisica che ci piace - L'ultima lezione"Vincenzo Schettini, noto come il professore di fisica più seguito online, sarà a Ancona il 5 febbraio al Teatro delle Muse.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.