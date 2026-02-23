Georgina Rodriguez | La mia nuova ossessione è questo device di K Beauty

Georgina Rodriguez ha condiviso su Instagram il suo nuovo strumento di bellezza, causato dall’interesse crescente per i trattamenti di cura della pelle. La modella ha mostrato il device di K Beauty che utilizza per migliorare l’assorbimento di sieri e creme, attirando l’attenzione dei follower. La sua scelta nasce dalla voglia di prendersi cura del viso in modo più efficace e veloce. La curiosità verso questa tecnologia si sta diffondendo tra gli appassionati di skincare.

Georgina Rodriguez consiglia ai follower il device Age-R Booster Pro di Medicube Nel video condiviso su Instagram vediamo la modella e influencer, che presto convolerà a nozze con la leggenda del calcio Cristiano Ronaldo, mentre si occupa della sua skincare routine con la complicità di Age-R Booster Pro di Medicube. Turbante rosa a coprire i capelli, accappatoio di spugna e set di gioielli da urlo, Georgina Rodriguez distribuisce sul viso il siero (sempre firmato Medicube), facendo penetrare al meglio gli attivi grazie all'uso del device. Nel corso del mini tutorial si vede Georgina Rodriguez cambiare le impostazioni, provando le varie funzionalità di Age-R Booster Pro, compresa quella liftante, che la modella conferma essere ottimale per ridisegnare la linea mandibolare e quella del mento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

