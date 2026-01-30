Jennifer Lopez, a 56 anni, mostra ancora un volto fresco e tonico. La cantante e attrice americana ha appena svelato la sua nuova routine di bellezza mattutina, concentrata soprattutto sul collo. La sua cura quotidiana sembra fare la differenza, mantenendo la pelle compatta e giovane. La Lopez non rinuncia a trucchi e trattamenti, e anche con il passare degli anni, continua a essere un esempio di come prendersi cura di sé.

A 56 anni, Jennifer Lopez continua a essere il punto di riferimento assoluto per chi cerca il segreto della giovinezza eterna. La popstar ha recentemente condiviso un video “Get Ready With Me” in cui, senza un filo di trucco e pronta per l’allenamento mattutino, svela i passaggi della sua beauty routine quotidiana. Il vero protagonista? Non è solo il viso, ma il collo, una zona che JLo definisce cruciale e spesso trascurata. Lo stile di Jennifer Lopez. guarda le foto La nuova ossessione beauty di Jennifer Lopez per il collo. Per Jennifer Lopez, la cura della pelle non si ferma al viso. Come dichiarato in un’intervista a People, la maturità e una vita passata a ballare le hanno fatto capire quanto il collo subisca stress e segni del tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jennifer Lopez, l’ossessione è il collo: la sua nuova beauty routine mattutina

Approfondimenti su Jennifer Lopez

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jennifer Lopez

Argomenti discussi: Emma Marrone non vuole tornare con Stefano De Martino (anche se è l'ex che l'ha fatta più ridere); Valentino, i libri che raccontano lo stilista scomparso.

Jennifer Lopez in abito bianco crochet è già l’ossessione dell’estate: il lookDa Queen del pop a Fashion Queen il passo è breve, e nessuna come Jennifer Lopez ne incarna la prova vivente. Servendoci su di un piatto d’argento la dimostrazione pratica di come si portino le ... dilei.it

Nella prossima vita vorrei nascere Jennifer Lopez - facebook.com facebook