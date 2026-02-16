Patch occhi la nuova ossessione beauty maschile

Le patch occhi sono diventate il nuovo must-have della cura maschile, spiega il motivo per cui molte star come Harry Styles e Patrick Dempsey le usano regolarmente. Questi patch, pieni di ingredienti che riducono le borse e idratano la pelle, stanno conquistando anche gli uomini più attenti al look. Un esempio concreto: Harry Styles si applica le patch prima di uscire per mantenere uno sguardo fresco e riposato.

Harry Styles lancia il nuovo video musicale posano in hotel con i patch occhi Patrick Dempsey con i patch occhi idrantati creati da sua moglie Tony Effe a Sanremo 2025: selfie con patch occhi anti stanchezza Joe Jonas è un dichiarato fan dei patch occhi alla vitamina C di Derma E Patch occhi come Harry Styles: come agiscono e come usarli correttamente Anche se non si ha (per il momento) conferma del marchio esatto degli eye patch indossati da Harry Styles, secondo quanto riporta il giornale britannico The Mirror, il cantante ha un debole per gli 111Skin Celestial Black Diamond Eye Mask. In vendita da Sephora (evviva!), sono patch occhi in idrogel contenenti il complesso AMF, che favorisce l'idratazione, oltre a retinolo per migliorare la texture della pelle, vitamine per attenuare le macchie e un potente peptide per levigare le rughe. Jennifer Lopez, l'ossessione è il collo: la sua nuova beauty routine mattutina Jennifer Lopez, a 56 anni, mostra ancora un volto fresco e tonico. "The Beauty", la serie sull'ossessione per la bellezza è fenomenale Harry Styles, i patch occhi e la contraddizione di farsi bene e male allo stesso tempoEra da un po' che non lo si vedeva sui red carpet e nei front row. Al massimo, circolavano immagini rubate dai paparazzi a spasso per Roma con l'ultima fiamma Zoe Kravitz.