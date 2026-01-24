Ciclone Harry la sferzata dei geologi | Molti danni potevano essere evitati con gli interventi di prevenzione

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, attirando l’attenzione sulla necessità di interventi di prevenzione. Secondo i geologi locali, molti di questi effetti avrebbero potuto essere ridimensionati attraverso misure di sicurezza e pianificazione territoriale. Questo episodio evidenzia l’importanza di strategie preventive per limitare i danni causati da eventi meteorologici estremi, sottolineando un approccio più attento e responsabile alla gestione del territorio.

L'Ordine regionale chiede più attenzione sulla messa in sicurezza delle coste e sulla pianificazione contro il rischio idrogeologico e attacca: "Non è una fatalità". Salvini: "Un miliardo per le regioni colpite" "I gravi danni causati dal ciclone Harry non sono una fatalità". Parola dei geologi siciliani, secondo i quali gli effetti del maltempo potevano essere limitati con interventi di prevenzione. "Le prime evidenze emerse dalle ricognizioni post-ciclone mettono chiaramente in luce che laddove sono stati pianificati e realizzati interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, compresa la lotta all’erosione costiera, i danni alle infrastrutture, agli abitati e ai servizi essenziali sono stati sensibilmente più contenuti", si legge in una nota dell'Ordine regionale dei geologi di Sicilia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

In Sicilia e in Calabria il ciclone Harry sta facendo molti danniIn Sicilia e Calabria, il ciclone Harry sta provocando danni significativi, in particolare nelle zone di Catania e Catanzaro.

Ciclone Harry, Schifani a Taormina: sopralluogo tra danni e interventi del Consorzio Messina-CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, colpita dal ciclone Harry.

