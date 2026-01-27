Frana Arenzano l' allarme dell' Ordine dei Geologi | È zona rossa era un crollo annunciato | serve più prevenzione

La recente frana ad Arenzano evidenzia l’importanza di una corretta prevenzione in aree a rischio. L’Ordine dei Geologi sottolinea come si tratti di una zona rossa, confermando che il crollo era prevedibile. È fondamentale adottare misure preventive efficaci per tutelare popolazioni e territori, riducendo così i rischi di futuri eventi simili e garantendo una gestione più sicura del territorio.

Prevenire è meglio che curare: se il proverbio vale per il corpo umano, a maggior ragione vale anche per l'ambiente e, soprattutto, per le zone a rischio frana.A Genova e provincia sono tante: quelle del capoluogo le avevamo mappate in questo articolo ma nel frattempo, nel giro di poco più di una settimana, si sono verificati due casi importanti. Uno a Bogliasco, dove lunedì 19 gennaio è crollata una falesia sotto piazza Trento e Trieste, vicino a un'area giochi per bambini, l'altro ad Arenzano dove domenica 25 gennaio un'imponente frana ha investito la via Aurelia con 2.000 metri cubi di massi e detriti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La frana di Arenzano ha evidenziato l'importanza di monitorare e gestire le zone soggette a rischio.

Frana ad Arenzano, ruspe al lavoro. L'Aurelia resta chiusa: previsti tempi lunghiL’unica alternativa resta l’autostrada dove questa mattina sono previsti disagi. Proprio a marzo di quest’anno dovrebbero iniziare i lavori per la galleria paramassi, un progetto in fase di completame ... primocanale.it

Frana Arenzano, l'allarme dell'Ordine dei Geologi: È zona rossa, era un crollo annunciato: servono più controlliLe mappe evidenziano che l'area franata domenica sera fa parte di una zona rossa, a pericolosità molto elevata. L'Ordine dei Geologi della Liguria, regione che conta più di 13mila frane: Troppi sol ... genovatoday.it

La situazione ad Arenzano, dove si continua a lavorare per sgombrare la via Aurelia bloccata da una frana. I vigili del fuoco spiegano perché i tempi non saranno brevi Qui l'articolo: - facebook.com facebook

#Arenzano (GE), frana su SS Aurelia: prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco, dal mattino squadre impegnate a bordo di escavatori nella rimozione di terra e rocce [ #26gennaio 16:30] x.com