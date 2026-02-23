Genova in fiamme | incendio in via Shelley strade bloccate e allarme

Un incendio scoppiato in un appartamento di via Shelley a Genova ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco e la chiusura della strada. Le fiamme hanno rapidamente invaso l’edificio, creando caos tra i residenti e blocchi al traffico. Le autorità hanno evacuato alcune abitazioni vicine, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La causa dell’incendio resta da chiarire e le indagini sono in corso.

Un incendio in un appartamento di via Shelley a Genova ha costretto alla chiusura della strada, sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana e la gestione delle emergenze. L'allarme è scattato poco dopo le 11:30 di questa mattina, coinvolgendo i vigili del fuoco in un intervento ancora in corso. Le cause del rogo sono ignote, ma la situazione sembra sotto controllo grazie all'intervento tempestivo delle squadre di soccorso. La polizia locale ha bloccato la via per facilitare le operazioni di spegnimento, mentre i residenti attendono notizie su eventuali evacuazioni. L'incendio è scoppiato in una delle strade che salgono da corso Europa verso le alture del levante genovese.