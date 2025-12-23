Donna trovata morta in casa dopo lo scoppio di un incendio | a dare l'allarme un giovane che ha visto le fiamme

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Grazzano, Udine, dopo un incendio scoppiato questa mattina. A segnalare l’accaduto un giovane che ha notato le fiamme e ha chiamato i soccorsi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica degli eventi.

Una donna è stata trovata morta nella sua casa in via Grazzano a Udine: qui pochi minuti prima è scoppiato un incendio nella mattina di oggi 23 dicembre.

